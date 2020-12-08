Кузьмин: ГБР начало расследование фактов сокрытия Луценко и Горбатюком доказательств причастности Парасюка к убийствам милиционеров на Майдане

Фото из открытых источников

По заявлению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от этой же политсилы Рената Кузьмина Государственное бюро расследований начало следственные действия по факту сокрытия генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком доказательств причастности бывшего нардепа Владимира Парасюка и его сообщников к убийствам милиционеров на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил сам Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Публикую наше депутатское обращение, официальный ответ ГБР на него и выписку из ЕРДР. Надеемся на справедливое и качественное расследование", - добавил политик.

Ренат Кузьмин/Facebook

Ренат Кузьмин/Facebook

Ренат Кузьмин/Facebook