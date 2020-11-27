Кузьмин: Депутат от "Голоса" Юрчишин пытается безосновательно меня обвинить

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Не нужно смешивать в одну кучу Майдан и захват власти заговорщиками – подчеркнул политик

Фракция "Голос" и народный депутат Ярослав Юрчишин пытается путем манипуляций, искажения фактов и перестановки слов защитить от уголовной ответственности преступников, которые незаконным, вооруженным путем захватили власть в Украине, использовав для этого Майдан.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин подчеркнул, что обвинение народного депутата от фракции "Голоса" Ярослава Юрчишина о якобы совершенном им уголовном правонарушении является манипуляционным заявлением.

"Фактически фракция "Голос" и этот народный депутат Юрчишин пытается путем манипуляций, путем искажения фактов, перестановки слов защитить от уголовной ответственности государственных преступников. И эти попытки в день очередной годовщины Майдана манипулировать словами, – это традиция этих депутатов известной фракции "Голос"", – отметил нардеп.

Ренат Кузьмин пояснил, что в своем заявлении он утверждал, утверждает и будет утверждать далее, что Майдан и вооруженный захват власти – это совершенно разные вещи. По словам депутата, право выходить на Майдан – законные, мирные акции протеста, – предусмотрено в Конституции Украины. Но вооруженный и неконституционный захват власти – преступление, которое к Майдану не имеет никакого отношения.

"Когда группа заговорщиков использует людей, которые принимают участие в акциях на Майдане, используя Майдан в качестве прикрытия, совершили в личных, корыстных целях, вооруженный захват власти, вот это как раз к Майдану не имеет никакого отношения. Это преступление, которое должно расследовать ГБР. Прокуратура должна заниматься этим, особенно, исходя из заявлений Жвании, участника этих событий", – подчеркнул Кузьмин и добавил, что он призывает правоохранителей расследовать все факты, которые навел Жвания и, которые имели место в 2014-м году.

"А то, что фракция "Голос" по приказу своих заокеанских хозяев пытается манипулировать и обвинять меня в каких-то нападках на Майдан, то я еще раз для всей их фракции хочу объяснить, что не нужно смешивать в одну кучу Майдан и захват власти заговорщиками", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

Напомним, накануне в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что заявления народного депутата от фракции "Голоса" Ярослава Юрчишина о якобы совершенном народным депутатом Ренатом Кузьминым уголовном правонарушении являются провокацией.