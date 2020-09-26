Курсант, выживший в катастрофе АН-26, вышел из шокового состояния и может давать показания

Место авиакатастрофы АН-26 ГСНС

Парня могут вскоре выписать из больницы

Курсант-третьекурсник, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильное... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун.

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По информации Укринформа, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.

Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

Впоследствии спасатели, работающие на месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве, нашли тела 25 погибших человек.