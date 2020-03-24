Крымская прокуратура открыла уголовное производство за преследование Чубарова

Рефат Чубаров из открытых источников

Прокуратура АРК открыла производство по статье о "нарушении законов и обычаев ведения войны"

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования Россией председателя Меджлеса крымско-татарского народа Рефата Чубарова за участие в проукраинском митинге. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, Российская Федерация пытается через подконтрольные так называемые "правоохранительные органы" ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины в отношении Рефата Чубарова за якобы организацию массовых беспорядков возле парламента автономии.

Отмечается, что оккупационные "правоохранители", нарушая требования ст. 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, пытаются преследовать особ за события, которые происходили до начала оккупации путем возбуждения уголовных дел по надуманным фактам.

Прокуратура АР Крым внесла сведения в ЕРДР согласно ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

Напомним, следственный комитет Российской Федерации по республике Крым и городу Севастополь возбудил уголовное дело в отношении Рефата Чубарова, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году.