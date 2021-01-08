Крушение самолета "МАУ" можно трактовать как терроризм – тогда выплаты могут быть совсем другими, – авиаэксперт

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Сейчас речь идет о выплатах в сумме 150 тысяч долларов, отметил Василий Шевченко

Крушение самолета "МАУ" в Иране можно трактовать как терроризм, тогда выплаты семьям жертв могут быть совсем другими, а это как раз то, чего не хочет делать Иран.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил авиаэксперт Василий Шевченко.

Эксперт в день годовщины катастрофы самолета компании "МАУ" в Иране подчеркнул, что авиация для этой страны является очень важной, и Ирану очень хочется "сохранить лицо".

"Но сохранить лицо не удается по той причине, что они, во-первых, не передали расследование другой стране, что давало бы возможность независимого анализа, независимого расследования. Во-вторых, они закрыли доступ даже от украинских специалистов, обвинив в обнародовании записи переговоров другого пилота о том, что он видел непосредственно сбивание и взрыв самолета. И черные ящики расшифровывали в течение полгода, и только осенью мы увидели предварительный отчет, в котором предполагалась человеческая ошибка. Но, секундочку, человеческая ошибка в чем? Оператора зенитно-ракетного комплекса. И если эта ошибка даже была, то по ошибке он выпустил две ракеты, да? Ясно, что это четко регламентирует, что уровень доверия к этому отчету есть невысокий, но это не означает, что Украине не нужно продолжать этого делать", – отметил Василий Шевченко.

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Авиаэксперт не исключает, что отчет может вызвать много вопросов относительно его непризнания, а это напрямую связано с выплатами компенсаций семьям жертв.

Василий Шевченко продолжил: "Выплаты, о которых говорит Иран, это выплаты, которые осуществляют, в основном, при катастрофах самолетов и выплачивают авиакомпании, которые, например, имели вину, и они составляют... примерно 150 тысяч долларов на сегодня. Но этого недостаточно, потому что, если возвращаться к тому, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом, то тогда это может трактоваться как терроризм, и выплаты жертвам катастрофы могут быть совсем другими. Они будут нуждаться совсем в других переговорах. Это как раз то, чего не хочет делать Иран".

Напомним, недавно появилась информация, что организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая случилась в январе вблизи Тегерана. Сообщалось, что отчет передали всем странам, чьи граждане погибли в январе 2020 года.

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", погибших в результате крушения 8 января 2020 года близ Тегерана. Звание Героев Украины присвоено с вручением ордена "Золотая Звезда".

Также сообщали, что правительство Ирана поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета "МАУ" в январе прошлого года.