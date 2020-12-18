Крушение самолета АН-26 под Харьковом: Подозреваются трое военных должностных лиц

Самолет АН-26 после авикатастрофы Фото из открытых источников

Военные служебные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов относительно условий эксплуатации воздушного судна

Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщено о подозрении трем военным служебным лицам по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года, в которой погибло 26 военнослужащих. Об этом сообщает прессслужба Офиса генерального прокурора.

В частности, подозрения выдвигаются командующему Воздушных Сил ВСУ подозревается в халатном отношении к службе в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия, Руководителю полетами группы управления полетами воинской части А4104 – в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия; и командиру воинской части – в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Как отмечается, военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов относительно условий эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов, а также ненадлежащее осуществление контроля за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности во время выполнения учебных полетов и ряд других нарушений.

Ранее сообщалось, что командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову объявили подозрение по делу катастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине.