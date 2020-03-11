Криклий и праворадикалы из "С14" устроили совместный рейд на столичном вокзале "против цыганских банд"

Министр инфраструктуры Криклий, праворадикал Сергей Бондарь и нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук Фото: Facebook-страница Романа Грищука

После "инспекции" на вокзале появились плакаты с надписью "Вас могут ограбить цыгане"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук и члены праворадикальной организации "С14" во главе с лидером Евгением Карасем организовали совместный рейд на столичном вокзале, направленный против цыган.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам Роман Грищук и лидер организации "С14".

"Провели инспекцию вокзала с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и депутатом ВР от Соломянки Романом Грищуком. Активисты Общества Будущего в составе Муниципальной стражи десятки раз ловили воров из цыганских организованных банд на вокзале", - отметил Карась.

При этом, как отмечает издание Страна.иа, трансляцию рейда вел сам Карась, который постоянно находился рядом с министром.

Кроме этого, там присутствовал еще один член этой организации Сергей Бондарь, который входит и в "Муниципальную Стражу" - организацию, которая состоит из националистов и получает финансирование из бюджета Киева.

Во время так называемого рейда все выше упомянутые лица ходили по вокзалу, опрашивали правоохранителей, заходили в дежурную часть и "проверяли", как осуществляется борьба с "цыганскими бандами".

В видео, которое снимал Карась, он сказал, что якобы "дал полиции десять дней на то, чтобы улучшить результат".

Однако, в публикации, которую разместил у себя на странице нардеп от "Слуги народа", вообще не упоминается о том, что рейд был связан с цыганами и какими-то "бандами".

Так, Грищук указал, что речь идет о "хулиганах" и написал, что направляет депутатское обращение, чтобы выяснить, почему преступников с вокзала не привлекают к ответственности и почему на вокзале они чувствуют себя как дома.

Интересным моментом является то, что после осмотра министра, нардепа и представителей праворадикальных организаций на вокзале появились таблички с надписью "Вас могут ограбить цыгане".

Фото из открытых источников

А вот на официальной странице Криклия в Facebook или сайте Мининфраструктуры информации о рейде так и не появилось.

По данным Страна.юа, "Муниципальная стража", в которую входят члены С14 и молодежного крыла "Свободы", успела отметиться во многих скандалах.

В частности, ее руководитель Сергей Бондарь выгонял цыган с киевского вокзала, травил художников и журналистов, принимал участие в избиении националистов.

К тому же, в одном из интервью лидер "С14" открыто утверждал, что сотрудничает с СБУ.

"Если у нас есть информация - мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация - иногда они передают нам", - говорил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС заявили, что знают о возможных связях "С14" с крайне правым движением и призывают Украину к борьбе с экстремизмом.