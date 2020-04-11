Коронавирус в Украине: Всего COVID-19 болеет 2511 людей, количество летальных случаев приблизилось к 73

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Всего за сутки зафиксировали 308 новых случаев, из них 18 детей

По состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировали 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в МОЗ.

Как отмечается, количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

Всего за сутки было зафиксировано 308 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

г. Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — 8 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19, добавив к перечню лекарств новый препарат.

Также в министерстве заявили, что в Украине будут тестировать на коронавирус все случаи пневмонии.