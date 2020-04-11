live
Новости » События Читати новину українською

Коронавирус в Украине: Всего COVID-19 болеет 2511 людей, количество летальных случаев приблизилось к 73

Фото из открытых источников

Всего за сутки зафиксировали 308 новых случаев, из них 18 детей

По состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировали 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в МОЗ.

Как отмечается, количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

Всего за сутки было зафиксировано 308 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 151 случай;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 55 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 60 случаев;
  • Запорожская область — 64 случая;
  • Ивано-Франковская область — 274 случая;
  • Кировоградская область — 106 случаев;
  • г. Киев — 396 случаев;
  • Киевская область — 149 случаев;
  • Львовская область — 96 случаев;
  • Луганская область — 3 случаи;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 51 случай;
  • Полтавская область — 24 случая;
  • Ровенская область — 103 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 208 случаев;
  • Харьковская область — 8 случаев;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черкасская область — 93 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: Из ОАЭ в Украину прибыл десятитонный гумгруз для преодоления коронавируса

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19, добавив к перечню лекарств новый препарат.

Новости по теме: Коронавирус не исчезнет с приходом лета и тепла, - американские ученые

Также в министерстве заявили, что в Украине будут тестировать на коронавирус все случаи пневмонии.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу