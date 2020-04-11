Коронавирус в Украине: Всего COVID-19 болеет 2511 людей, количество летальных случаев приблизилось к 73
Всего за сутки зафиксировали 308 новых случаев, из них 18 детей
По состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировали 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в МОЗ.
Как отмечается, количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).
Всего за сутки было зафиксировано 308 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 151 случай;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 55 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 60 случаев;
- Запорожская область — 64 случая;
- Ивано-Франковская область — 274 случая;
- Кировоградская область — 106 случаев;
- г. Киев — 396 случаев;
- Киевская область — 149 случаев;
- Львовская область — 96 случаев;
- Луганская область — 3 случаи;
- Николаевская область — 0 случаев;
- Одесская область — 51 случай;
- Полтавская область — 24 случая;
- Ровенская область — 103 случая;
- Сумская область — 69 случаев;
- Тернопольская область — 208 случаев;
- Харьковская область — 8 случаев;
- Херсонская область — 28 случаев;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черновицкая область — 409 случаев;
- Черкасская область — 93 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19, добавив к перечню лекарств новый препарат.
Также в министерстве заявили, что в Украине будут тестировать на коронавирус все случаи пневмонии.