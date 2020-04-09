Коронавирус в Украине: Во Львовской области третий человек умер от COVID-19
Кроме всего, у женщины диагностировали осложнения, в частности онкологию
Во Львовской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.
Он отметил, что у 68-летней женщины имелись сопутствующие заболевания, а также онкология.
Положительный тест, который подтвердил у нее коронавирус, получили неделю назад.
"Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице", - добавил и.о. директора департамента здравоохранения.
8 апреля во Львовской области от коронавируса скончался 50-летний мужчина, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус.
До этого, 23 марта, в связи с коронавирусом во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.