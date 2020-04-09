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Коронавирус в Украине: Во Львовской области третий человек умер от COVID-19

Фото из открытых источников

Кроме всего, у женщины диагностировали осложнения, в частности онкологию

Во Львовской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

Он отметил, что у 68-летней женщины имелись сопутствующие заболевания, а также онкология.

Положительный тест, который подтвердил у нее коронавирус, получили неделю назад.

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"Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице", - добавил и.о. директора департамента здравоохранения.

8 апреля во Львовской области от коронавируса скончался 50-летний мужчина, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус.

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До этого, 23 марта, в связи с коронавирусом во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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