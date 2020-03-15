Коронавирус в Украине: В Минздрав поступило 12 сообщений о новых подозрениях на заражение COVID-19

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По состоянию на утро 15 марта в Украине не подтверждено нового случая коронавируса

В Центр общественного здоровья Минздрава поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале структуры.

Известно, что сообщения пришли из 6 регионов Украины - Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1.

По данным Минздрава, сейчас в Украине, как и ранее, зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один летальный.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирус.

В мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73 968 (47,3%) человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины призвал украинцев отказаться от междугородних поездок для избежания распространения коронавируса.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

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Тем временем в Египте украинские туристы застряли в двух отелях из-за объявления карантина в связи с возможным заболеванием на коронавирус некоторых человек.