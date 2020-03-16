Коронавирус в Украине: Председатель Совета судей Украины предлагает проводить заседания в режиме видеоконференции

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Богдан Монич обратился к председателям судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантинных мероприятий

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич обратился к председателям судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

В письме указано, что, учитывая Постановление Кабинета Министров Украины №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавирус COVID-19" судам рекомендовано на период с 16 марта до 03 апреля 2020 года, установить особый режим работы.

Копия письма для сведения и учета в работе также адресована Председателю Высшего совета правосудия, Председателю ГСА Украины, Председателю службы судебной охраны и руководителям органов, к полномочиям которых относится организация деятельности органов судебной власти.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.