live
Новости » События Читати новину українською

Коронавирус в Украине: Председатель Совета судей Украины предлагает проводить заседания в режиме видеоконференции

Фото из открытых источников

Богдан Монич обратился к председателям судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантинных мероприятий

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич обратился к председателям судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины. 

В письме указано, что, учитывая Постановление Кабинета Министров Украины №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавирус COVID-19" судам рекомендовано на период с 16 марта до 03 апреля 2020 года, установить особый режим работы.

Копия письма для сведения и учета в работе также адресована Председателю Высшего совета правосудия, Председателю ГСА Украины, Председателю службы судебной охраны и руководителям органов, к полномочиям которых относится организация деятельности органов судебной власти.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение Китайские ученые обнаружили в янтаре останки самого маленького динозавра
Loading...

программы канала ZIK

Заседание Согласительного совета | 16.03.20
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу