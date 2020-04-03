Коронавирус в Украине: Количество случаев заболевания COVID-19 перевалило за тысячу, 27 человек умерли
22 человека уже излечились от вируса
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом количество летальных исходов увеличилось до 27.
Об этом сообщили в Минздраве.
"В Украине 1072 лабораторно подтвержденные ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, 22 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.
Отмечается, что исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируют образцы не только людей, которым установили подозрение, а и контактных лиц.
Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел заявили, что 166 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом.
Также известно, что в Украине создали бота, который поможет понять болеете ли вы COVID-19.
Как отмечалось, у граждан Украины, эвакуированных с Бали, тесты не выявили коронавируса.