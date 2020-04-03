Коронавирус в Украине: Количество случаев заболевания COVID-19 перевалило за тысячу, 27 человек умерли

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22 человека уже излечились от вируса

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом количество летальных исходов увеличилось до 27.

Об этом сообщили в Минздраве.

"В Украине 1072 лабораторно подтвержденные ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья, 22 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.

Отмечается, что исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируют образцы не только людей, которым установили подозрение, а и контактных лиц.

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел заявили, что 166 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом.

Также известно, что в Украине создали бота, который поможет понять болеете ли вы COVID-19.

Как отмечалось, у граждан Украины, эвакуированных с Бали, тесты не выявили коронавируса.