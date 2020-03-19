Коронавирус в Украине: Еще в одной области зафиксировали первые случаи заражения

Общественное

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы

В Днепропетровской области обнаружили двух больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

"Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю нужную помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - отметил чиновник.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

Таким образом общее количество заболевших в Украине составляет 21 лицо.

По данным МОЗ, по состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19:

Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецк (1) Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Также один случай подтвержден в г. Киев.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.





