Коронавирус в мире: В Египте украинские туристы застряли в двух гостиницах из-за объявления карантина

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Украинские туристы смогут вернуться домой, если результаты теста на COVID-19 окажутся отрицательными

В двух отелях Египта - Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин из-за подозрения коронавируса у некоторых лиц, вследствие чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Так, если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинцы смогут вернуться домой.

При этом пока точно неизвестно, сколько украинских туристов находится на карантине.

Туристический оператор JoinUp заявил, что на время карантина украинцы будут находиться в отелях, в которых отдыхали.

А вот туристам, которые должны были возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.

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"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - добавили в Мининфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 февраля в Египте подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Недавно в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

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Как отмечалось, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.