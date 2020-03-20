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Коронавирус в Италии: За сутки умерло рекордное число человек

Фото из открытых источников

Ранее рекордное количество смертей за сутки от вируса было зафиксировано в Китае

В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 скончались 627 человек, что стало новым рекордом. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса умерли 4032 человека. До пятницы в Италии ранее не регистрировалось свыше 475 смертей за один день, в то время как в Китае, где резко прекратилось распространение инфекции, никогда не фиксировалось более 150.

Отмечается, что ранее рекордное количество смертей за сутки от вируса было зафиксировано в Китае.

По последним данным, общее количество случаев заражения в Италии выросло до 47421. Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия-прежнему находится в критической ситуации: 2549 человек погибли и инфицированы 22 264 человека.

Как сообщалось, по распоряжению префектуры Милана на улицы города вышли 114 военных, чтобы контролировать соблюдение горожанами приказа не покидать собственные жилища.

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