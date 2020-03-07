Коронавирус в Черновицкой области: У шести из семи госпитализированных людей не обнаружили коронавируса

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COVID-19 не подтвердили и у контактных лиц

В Черновицкой области у 6 из 7 буковинцев, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, не обнаружили COVID-19.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

"Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными", - говорится в сообщении.

Одновременно коронавирус не подтвердили и у лиц, контактировавших с ними.

Отмечается, что проверку осуществлял Центр общественного здоровья в Киеве.

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Как сообщалось ранее, 4 марта в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей – мужчину и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

5 марта стало известно, что еще двух буковинцев в Черновицкой области госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

В тот же день в Черновицкой ОГА заявили, что по состоянию на 5 марта в области уже пятерых человек госпитализировали с подозрением на COVID-2019.

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Сегодня, 7 марта, появилась информация, что еще одного человека в Черновицкой области отправили в больницу с подозрением на коронавирус.