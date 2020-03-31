Контрразведка разоблачила попытку вербовки российскими спецслужбами высокопоставленного чиновника ВМС Украины

Было также установлено, что чиновник поддерживал постоянный контакт с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ обнаружили, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, в частности с бывшими военнослужащими СБУ Андреем Гапоненко, Петром Зимой, Дмитрием Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону противника.

Как отмечается, в марте 2014 года Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы, предложили чиновнику перейти на службу в Вооруженные силы РФ и содействовать в захвате Академии ВМС ВС Украины в Севастополе, но офицер отказался от этого "предложения". После выхода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ.

Следует заметить, что этот военнослужащий, имея доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны и осознавая, что его хотят завербовать, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный систематически ездил к родным, а также мобильной связью.

Также известно, что представители ФСБ РФ узнавали в чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также данные о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

В настоящее время принимается решение относительно отмены военнослужащему допуска к государственной тайне и его увольнения с военной службы.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные факты попыток представителей контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок завербовать жителей Донецкой и Луганской областей для выполнения разведывательно-подрывных задач в ущерб государственной безопасности Украины.