Контроль надо возвращать в более жестком формате, – Разумков о пожаре в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

Спикер напомнил о других трагических случаях, которые унесли жизни людей

Верховная Рада Украины готова дальше дорабатывать законодательство, однако контроль нужно возвращать в более жестком формате.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Так спикер отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове, который произошел накануне и унес жизни 15 человек.

Председатель ВРУ выразил соболезнования семьям жертв трагедии.

"На уровне ВРУ мы готовы дальше дорабатывать законодательство в этой сфере, в урегулировании этой сферы, но объективно многое сделано уже, и здесь больше вопросов к тому, как используются предоставленные механизмы на местах. Контроль сегодня, к сожалению... Пожалуй, надо его возвращать в более жестком формате, потому что мы все с вами помним трагедии и в колледже, трагедию в "Виктории" и много других примеров, менее масштабных, которые свидетельствуют о том, что где-то надо быть более жесткими в этих аспектах", – сказал Дмитрий Разумков.

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Напомним, 21 января в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают.

22 января стало известно, что в Харькове задержали четырех человек, организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар.

В Харькове пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим во время пожара в доме престарелых.