ФСБ РФ заявила, что на границе с Украиной контрабандист пошел на таран их автомобиля

ФСБ России Фото из открытых источников

Пограничному наряду пришлось применить оружие

Российская ФСБ заявляет о задержании контрабандиста, который пытался на автомобиле протаранить пограничников на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прекращена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации российских правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.

Пограничному наряду пришлось применить оружие, злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что в Хотинском районе Черновицкой области пограничники задержали контрабандистов, которые на дельтаплане "бомбили" контрабандными сигаретами Румынию.