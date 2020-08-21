Конфликт вокруг ТЦ "Барабашово": Группа молодых людей попыталась захватить одну из площадок торгового центра

Телеканал ZIK

Инцидент закончился столкновениями предпринимателей с полицией

В Харькове группа молодых людей осуществила попытку рейдерского захвата ТЦ "Барабашово". Инцидент закончился столкновениями предпринимателей с полицией, ранения получили несколько человек.

Об этом говорилось в сюжете телеканала NEWSONE.

Как отмечается, накануне вечером на территорию ТЦ "Барабашово" ворвалось около сотни молодых людей спортивного телосложения. Они пытались установить контроль над одной из площадок торгового центра. Повредили металлическое ограждение, ворота, машины и пытались спровоцировать силовое противостояние с предпринимателями. Под прикрытием молодых людей на территорию рынка зашла буровая установка на автоплатформе.

В свою очередь предприниматели рассказали, что рейдерский захват происходил "под прикрытием тех, кто дает клятву" на верность народу – правоохранителей.

"Вчера полиция встала на сторону "титушек"", – заявила предприниматель Ирина Денисова.

Когда полиция оттесняла людей с площадки, пострадали две женщины. Они были участницами мирного митинга и силового сопротивления не оказывали.

"У меня разорваны сухожилия, открылось кровотечение. У меня было подозрение на беременность и началось кровотечение", – рассказала пострадавшая.

Также женщина добавила, что на территорию не пропустили машину "скорой" для оказания помощи пострадавшим.

В то время, как в полиции на официальном сайте сообщили, что на территории рынка "Барабашово" предприниматели препятствовали провести коммунальным предприятием геодезические работы. Поэтому полицейские обеспечили доступ специального автомобиля к участку. И по факту препятствования начали досудебное расследование по статье "самоуправство".

У пострадавших заявления в полиции приняли лишь на следующий день. Женщины убеждены, что рассматривать их не будут и за их избиение никто не ответит.

Напомним, конфликты вокруг указанного рынка происходят не впервые. В феврале на рынке "Барабашово" из-за попытки демонтировать арки на входе в ТРЦ обострился затянувшийся конфликт. С места беспорядков в отделение полиции доставили 20 человек. Кроме того, пострадавших в конфликте скорая медицинская помощь госпитализировала в больницу.