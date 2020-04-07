Конфликт в Виннице: Владелец кафе, нарушая запреты правительства, применил силу к журналистке телеканала ZIK

Телеканал ZIK

Мужчина, который является владельцем кафе в Виннице, где продавали кофе во время карантина, препятствовал съемочной группе телеканала ZIK

В Виннице владелец кофейни, где вопреки постановлению Кабмина продавали кофе, несмотря на присутствие полиции, препятствовал журналистам телеканала ZIK в журналистской деятельности во время инспектирования украинских городов на соблюдение правил карантина.

В частности, по словам журналистки Аллы Жизневской, в Виннице есть единичные нарушения: не все носят маски, в трамвае можно встретить людей без спецпропусков, а в небольшой кофейне продают кофе на разлив.

"Мы с моей коллегой подошли к этому помещению. Правоохранители уже разбирались в этой ситуации. Мужчина нарушает постановление Камина 211, он не имеет права продавать кофе на разлив. Продавец, который отпускал кофе, сказал, что мы нарушаем постановление, потому что не сохраняем дистанции. Мы его послушали, отошли на безопасное расстояние, оставили микрофон на полке. Позже приехал владелец заведения. Он вел себя агрессивно, обвинял правоохранителей. Он швырнул наш микрофон, препятствовал журналистской деятельности и схватил Валерию за руку", – рассказала Алла Жизневская.

Она добавила, что полицейские выписали штраф владельцу кофейни за админнарушение. Сам мужчина покинул место происшествия, однако правоохранители его догнали и сейчас мужчина находится в отделении полиции.

Журналисты телеканала надеются, что мужчина признает свою вину, а его заведение не будет работать во время карантина.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в Днепровский райотдел полиции Киева из-за нападения и избиения.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который накануне напал на съемочную группу телеканала ZIK.