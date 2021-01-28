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Конфликт на Донбассе: СБУ объявила в розыск основателя группировки "Пятнашка"

СБУ Фото из открытых источников

Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" по кличке Абхаз. Об этом сообщает пресслжба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается, гражданин РФ в 2014 году стал учредителем и длительное время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка" так называемой "ДНР".

Сообщается, что он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО\ООС на непідконтрольній территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения.

Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно непідконтрольній украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали разведчика незаконных вооруженных формирований " Л / ДНР", который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.

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