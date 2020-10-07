Компенсации семьям жертв катастрофы Ан-26 начнут выплачивать после 15 октября, – Уруский

По словам чиновника, вскоре Минобороны завершит собственное служебное расследование

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Украинское правительство начнет осуществлять выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 после 15 октября. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский в Фейсбук.

По словам Уруского, расследование Минобороны должно завершиться через несколько дней. "Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. После чего материалы будут переданы до военных комиссариатов и, ориентировочно, после 15 октября 2020 года ожидается начать процесс выплат компенсаций семьям погибших", – написал чиновник.

Кроме того, Уруский отметил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

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Впоследствии заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших военнослужащих в катастрофе АН-26 возле Чугуева выплатят по 1,57 миллиона гривен единовременного пособия. По его словам, такая помощь гарантирована законом о социальной защите военнослужащих.