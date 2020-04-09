Комаровский заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине уже прошел

Переполнены реанимации не скроем, но переполненных реанимаций реально нет

Украина была закрыта 16 марта. Перед этим тысячи людей приехали в страну, которых мы считаем теми, кто завез эту болезнь. То есть максимум до 21 марта большинство уже должна была бы заболеть, и 27 марта должна состояться массовая госпитализация людей в стационары. Но этого не произошло.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

"Давайте вместе с вами порассуждаем. Страна была закрыта 16 марта. Перед этим закрытием сотни тысяч людей приехали в страну. Обратите внимание, 16 марта. Мы все считаем, что именно они, вот эти работники завезли в страну болезни. Как мы знаем, средний инкубационный период – 5 дней. То есть максимум 21 марта в большинстве из них уже имели бы с’явиться симптомы. Мы также знаем, что после появления симптомов, тяжелое состояние, если он развивается, развивается на 5-10 день. То есть до 21 марта большинство уже должна была бы заболеть, и 27 марта должна состояться массовая госпитализация десятки сотен людей в стационары. Но этого не произошло", – отметил Евгений Комаровский.

в то же Время его удивляет позиция главного санитарного врача Виктора Ляшко, который заявляет, что пик заболеваемости ожидается на 14 апреля. Комаровский считает, что здесь дело либо в непрофессионализме, либо главный санитарный врач знает то, что никто не знает.

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"Кто делал эти расчеты? Логично, уже сегодня, или еще 5 дней назад должна была бы быть массовая госпитализация тяжелых больных. Не 5, не 10, не 30, а сотни тяжелых больных. Этого не произошло. Поэтому еще раз говорю, мы реального масштаба заболеваемости не знаем. Те цифры, которые есть, можно умножить на 20 раз. Но мы переполнены реанимации не скроем. А переполненных реанимаций реально нет. Поэтому тут либо непрофессионализм, либо они знают нечто такое, что больше никто не знает", – добавил Евгений Комаровский.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.