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Командующему Воздушных сил объявили подозрение в деле крушения Ан-26 под Харьковом

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов

 Фото из открытых источников

Чиновника подозревают в халатности

Командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову объявили подозрение в деле крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок во время брифинга, передает "Украинская правда".

Отмечается, что Дроздова подозревают в халатности, а командира воинской части и руководителя полетов военной части – в нарушении правил полетов.

По словам правоохранителей, сейчас следствие еще продолжается, поэтому степень вины и ответственность каждого военного будет проверяться. "В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий... получены неопровержимые доказательства, которые указывают на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", – говорилось во время брифинга.

Сообщается, что нарушения были допущены еще на стадии подготовки полетов, поскольку на борту находились лица, которые там не должны были быть. Также полет разрешили с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета. Кроме того, во время кризисной ситуации руководством полетов не было принято достаточные и адекватные меры для того, чтобы избежать этой катастрофы".

Новости по теме: Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева: Названы пять причин трагедии

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил. 

 

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