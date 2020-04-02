Коломойский выиграл суд против Гонтаревой

Игорь Коломойский Наталия Кравчук/НВ

Коломойский защищал свою честь, достоинство и делову репутацию

Бизнесмен Игорь Коломойский выиграл суд у бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой относительно защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующее решение суда.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевны, Общества с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - говорится в вердикте.

Также суд признал недостоверной информацию, изложенную в интервью’Гонтаревой изданию “Левый берег”.

"Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет https://lb.ua/news/2019/09/18/437580_valeriya_gontareva_vsya_brigada.html в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся", - постановил суд.

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн”, - добавляется в заключении.

Ранее бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявлял, что не планирует обращаться в суд с иском против олигарха Игоря Коломойского.