Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег

Игорь Коломойский Фото из открытых источников

По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств

Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег ПриватБанка. Об этом он заявил изданию LB.ua.

В частности, Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" Романа Абрамовича и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.

Все другие обвинения Минюста США он категорически отверг.

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Напомним, США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.