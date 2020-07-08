Количество школ, где учатся старшеклассники, сократят на 60-70%, – Одарченко

Катерина Одарченко політтехнолог. Фото businesswoman.org.ua

К примеру, в Кропивницком останутся только две такие школы, в Херсоне – четыре, говорит политический консультант

Новый закон о полном среднем образовании предусматривает закрытие школ: через несколько лет в каждом городе количество школ, где учатся старшеклассники, будет сокращено на 60-70%.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

"Я изучила новый закон о полном среднем образовании. Так вы знаете, что за следующие несколько лет в каждом городе количество школ, где учатся старшеклассники, будет сокращено на 60-70%. Это в Кировограде – Кропивницком – останутся две школы для старшеклассников, в Херсоне – четыре школы", – заявила Екатерина Одарченко.

Политический консультант заявила, что непрофессиональность власти приводит к негативным для украинцев результатам.

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"То есть эта непрофессиональность, возможно, даже искреннее желание сделать что-то хорошее, но глобальная, тотальная некомпетентность и непрофессиональность приводит к тому, что лоббисты спокойно продвигают свои интересы, а люди получают закрытие школ, открытие площадок для игры на игровых автоматах и дальнейший отток людей за границу", – сказала Екатерина Одарченко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

Добавим, ранее правительство предложило выделить 126 миллиардов гривен на нужды Министерства образования и науки в Украине, сократив финансирование на 4 процента.