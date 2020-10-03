Количество погибших при пожарах на Луганщине возросло до 11 человек, – Нацполиция

Найденные погибшие считались пропавшими без вести

Пожары в Луганской области ГСЧС в Луганской области

Вследствие лесных пожаров, которые несколько суток продолжаются В Луганской области, погибли 11 человек. Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Фейсбук.

Отмечается, что сотрудники следственно-оперативных групп нашли тела 4 человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Погибших обнаружили в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных домов тела.

В частности, в Сиротино правоохранители нашли тело женщины 1964 г. р. и женщины 1947 г. р. По данным полицейских, последняя плохо передвигалась и жила с соседями, а родственников не имела. Соседи вернулись за ней и имуществом уже после эвакуации семьи за имуществом, но тогда уже все горело.

В Вороново следователи обнаружили тело женщины 1956 г. р. Она проживала с мужем, но пока он возился с транспортным средством в гараже, зашла в здание за документами и пропала.

Также в этом населенном пункте обнаружили погибшей местную жительницу 1938 г. р. Ранее она перенесла 3 инсульта, не ходила и проживала одна.

Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Позже стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

По состоянию на вечер 1 октября следствие рассматривало четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Правоохранители устанавливают размер убытков.