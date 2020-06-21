Кольцеобразное затмение Солнца 21 июня: Как это было в фото и видео

Лучше всего явление было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана

Затмение солнца Фото из открытых источников

Жители Земли в воскресенье, 21 июня, могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца, которое лучше всего было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана. Об этом сообщает CNN.

Всего затмение длилось около 3,75 часа, но продолжительность его прохождения через отдельные места составляло около полторы минуты. Во время пика оно длился чуть больше 30 секунд.

Последний раз кольцеобразное затмение наблюдалось 10 июня 2002 года. В этом году такое затмение совпало с днем летнего солнцестояния, в следующий раз это астрономическое событие выпадет на тот же день в 2039 году.

Напомним, в июне начался коридор затмений — первое состоялось 5 июня - полутеневое затмение Луны. Вторым уникальным астрономическим стало нынешнее затмение Солнца. Более подробно об этом событии читайте в нашем материале по ссылке.