Кофе в Хмельницком: Суд оштрафовал на 17 тыс. всех чиновников, кроме Зеленского

Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица в кофейни Хмельницкого Фото из открытых источников

Дело о нарушении президентом Украины передали в Верховный суд

Хмельницкий городской районный суд оштрафовал чиновников, нарушивших правила карантина в кофейне Хмельницкого. Президента Владимира Зеленского виновным в совершении правонарушения не признали. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, 19 июня судьи рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Главы Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета, Хмельницкого городского главы Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко.

Так, в результате заседания было установлено, что выше указанные лица нарушили правила карантина, чем совершили административное правонарушение по статье 44-3 КУоАП.

"Суд установил, что 3 июня 2020 года около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном здании, одной из кофеен на улице Герцена в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок", – отметили в пресс-центре суда.

В связи с этим на каждого из должностных лиц был наложен штраф в размере 17 000 тысяч гривен.

К слову, ни один из правонарушителей на заседание не явился.

Напомним, перед этим Хмельницкий городской районный суд приостановил рассмотрение дела о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским карантина во время рабочего визита в город, и обратился за разъяснениями в Верховный суд. В частности, в Хмельницком просят определить, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь он является неприкосновенным лицом в соответствии с Конституцией.