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Кличко назвал возможного виновника в падении опор на Шулявском мосту

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Глава столицы подчеркнул, что виновные в аварии должны быть наказаны

Мэр Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе. Об этом он рассказал в Telegram

По словам Кличко, в аварии виноват генеральный подрядчик, который отвечает за качество строительных работ. 

"Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", - отметил он. 

Также глава столицы добавил, что заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" уже обратился с заявлением в полицию. Сейчас эксперты осматривают мост и устанавливают причины падения столбов. Кроме этого, продолжается проверка других опор на мосту.  

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"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", - подчеркнул Кличко. 

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском путепроводе во время автомобильного движения повалились сразу три столба освещения, в связи с этим проезд через мост был заблокирован.

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