Кива приехал к ГПУ: Требую от Венедиктовой объяснения, почему нет подозрения Порошенко

Народный депутат Илья Кива из открытых источников

Сегодня Венедиктова Генеральный прокурор Украины, но подозрение Порошенко так и не подписано

Я пришел к Ирине Венедиктовой для того, чтобы выяснить, по какой причине она, находясь уже две недели на занимаемой должности, не выписывает и не подписывает подозрения преступнику Порошенко.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Я пришел к Ирине Венедиктовой для того, чтобы выяснить, по какой причине она, находясь уже две недели на занимаемой должности, не выписывает и не подписывает подозрения преступнику Порошенко. То подозрение, о котором она неоднократно всем заявляла, когда была руководителем ГБР, и обвиняла Рябошапку в бездеятельности и саботаже", – заявил Илья Кива и напомнил, что Венедиктова говорила всей стране, что документы по Порошенко были давно собраны, а единственное препятствие – позиция бывшего Генерального прокурора Рябошапки.

Нардеп удивляется, что сегодня Венедиктова Генеральный прокурор Украины, но подозрение Порошенко так и не подписано.

"Я хотел как народный депутат задать вопрос Венедиктовой, почему она сегодня саботирует подписание преступнику подозрения? Но что произошло? Месть власти по отношению к нашей партии, к нашей позиции, к нашей оппозиции. Власть – это преступники, и сегодня ее возглавляют люди, у которых нет понимания ни закона, ни морали, ни порядочности, ни отношений к своей стране и к своей Родине", – сказал Илья Кива.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело о возможном подстрекательство со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко к растрате средств оффшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича.

Отмечается, что уголовное производство было начато по решению суда, к которому обратилась оффшорная компания с Кипра, которая пострадала от указанной спецконфіскацїі.