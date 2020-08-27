Кива об обстреле автобуса "Патриотов – За жизнь": Расстреляли как на сафари или в тире

Илья Кива TK Media

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал расстрел автобуса активистов организации "Патриоты – За жизнь" под Харьковом.

"Я как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности обвиняю президента страны в его халатности, бездействии", – отметил он.

Кива рассказал, что сегодня в Полтаве проходила городская конференция партии ОПЗЖ с участием народных депутатов и непосредственно лидера партии Вадима Рабиновича. На этой конференции присутствовали и члены ОО "Патриоты – За жизнь".

По словам нардепа, после конференции также приехали для провокации представители Нацкорпуса и "Азова".

"Провокация у них не удалась, мы спокойно разъехались по нашим городам. Под Харьковом был заблокирован микроавтобус с гражданскими лицами и расстрелян из автоматического оружия, вследствие которого получили огнестрельные ранения 2 человека и ранения из травматического оружия получили еще 2 человека. Одного из представителей Нацкорпус и "Азов" сегодня похитили. Один в очень тяжелом состоянии: простреляны руки, ноги, грудная клетка. Автобус расстреляли как на сафари или в тире", – рассказал Кива.

Ранее в Киеве вооруженные представители Нацкорпуса и "Азова" совершили нападение на регионального руководителя гражданского движения "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева.