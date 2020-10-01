Кива: Намерение Билецкого избежать наказания для своих приспешников за расстрел автобуса "Патриотов - За жизнь" закончилось фиаско

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Намерение руководителя Национального корпуса Андрея Билецкого уладить и договориться с властью, чтобы избежать наказания его приспешникам, которых он использовал для нападения на автобус "Патриотов - За жизнь" фактически завершился фиаско.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава "Патриоты – За жизнь" Илья Кива.

Илья Кива отметил, что за последние шесть лет в Украине была сформирована "каста неприкасаемых" – псевдонационалистов, которых власть использовала для дискредитации и заказных преступлений. Таким образом, добавил Кива, власть давила на оппозицию и невыгодных ей людей.

В то же время, отметил парламентарий, власть закрывала глаза на те преступления, которые совершали эти "бандиты".

"Я говорю сейчас непосредственно о Белецком и о той группе малолетних людей, которые собрались под его началом. Он использовал этих людей для грязных приказов. И на сегодняшний день они совершили одно из самых тяжелых преступлений – расстреляли безоружных людей среди бела дня, полностью будучи уверенными, что с ними ничего по-прежнему не произойдет. Расстреляв людей, они спокойно поехали по своим делам", – подчеркнул Илья Кива.

Вместе с тем он добавил, что на сегодняшний день правоохранительная система выполняет свою функцию наведения порядка, достижения истины и самое главное – наказания за совершенные преступления, ведь Апелляционный суд оставил под стражей двух лиц, которые совершали нападение на автобус "Патриотов – За жизнь".

"И все обещания Белецкого уладить и договориться с властями, чтобы избежать наказания его приспешникам, которых он использовал для нападения, фактически завершилось фиаско", – прокомментировал Илья Кива.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и" Азова "является следствием безнаказанности национал-радикалов, которые действуют при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - за жизнь", принадлежав главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе подверглись жесткой критике.

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Так, член Европарламента от Австрии, представитель фракции социал-демократов Ханнес Хайде решительно осудил нападения радикалов на мирных граждан и призвал украинскую власть сделать все для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат выразила возмущение серией недавних нападений радикалов в Украине и подчеркнула, что одно из самых известных украинских ультраправых группировок - "Национальный корпус" - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею" человеческого сафари " в Украине.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка" Национального Корпуса "нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.