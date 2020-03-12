live
Новости » События Читати новину українською

Китайский шпион получил 10 лет за "любопытство" к украинским ракетам

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Оперативники СБУ задержали иностранца на горячем во время попытки получения секретных разработок

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданина Китайской Народной Республики Ую Юаньцзє осужден за шпионаж. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион совершал под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время обучения в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружений, а также в НИИ современной химии города Сиань", - сказано в сообщении.

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциального сотрудничества группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, что является собственностью государства. Оперативники СБУ задержали иностранца "на горячем" во время попытки получения секретных разработок.

Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в оккупированном Севастополе задержали гражданку РФ за "шпионаж в пользу Украины".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мы просто хотим мира в Украине и делаем все для того, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе, - Кузьмин Госдума РФ поприветствовала делегацию "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Москве Депутаты требуют от ГБР немедленно начать уголовное производство по факту экологической катастрофы в Киевской обл. в результате вероятного хищения средств связанным с Бродским предприятием От ГАСИ требуют разъяснить, почему на Крещатике все еще не снесли связанное с Бродским здание с наркопритоном внутри
Loading...

программы канала ZIK

Кризис на пороге. Закон о языке. Решение правительства относительно карантина | Ток-шоу
Евгений Червоненко | Госрезервы. Рынок земли. Языковой вопрос | Ток-шоу
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Переговоры с Россией: Когда ожидать мира? Режим повышенной безопасности в Киеве | Ток-шоу
На поклон к МВФ. Языковые баталии. Эпидемиологические мероприятия в Украине | Ток-шоу