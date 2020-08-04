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"Киевскому террористу" не смогли избрать меру пресечения, – прокурор

Сторона защиты требует отвод судей

Задержание захватчика банка в Киеве Служба безопасности Украины

Адвокаты гражданина Узбекистана Сухроба Каримова попросили отвод судьи из-за того, что подсудимый не понимает украинский язык и просит письмо с обвинением на русском. Об этом сообщил журналистам прокурор Александр Жила, передает PavlovskyNEWS.

Отмечается, что суд удовлетворил запрос на перевод. Однако, отвод будут рассматривать завтра, 5 августа. Ожидается, что в 8 утра определят состав судей, после чего будет назначено точное время заседания.

По словам прокурора, во время общения с обвиняемым он не заметил неадекватности в его действиях. Кроме того, он добавил, что заказной вариант этого неудавшегося теракта пока не рассматривается.

Напомним, вчера утром, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

Позже стало известно, что киевского захватчика банка в бизнес-центре "Леонардо" задержали. По словам корреспондента телеканала ZIK, который находился в помещении, где забаррикадировался злоумышленник, мужчина попросил называть себя "святым духом".

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Сегодня, 4 августа, оказалось, что судебное заседание над "киевским террористом" Сухробом Каримовым, который вчера угрожал взорвать отделение банка, пройдет в закрытом режиме из-за карантина.

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