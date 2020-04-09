Киевская ОГА допустила продление карантина до осени

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В частности, в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей

Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает "РБК-Украина".

По его словам, в Киевской области в выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

"Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то удержим ситуацию и начнем выходить из карантина уже в мае месяце этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени этого года", - отметил Володин.

В настоящее время в Киевской области подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.