Киевская область усилила карантин на выходные: Что запрещено

Было решено частично ограничить доступ граждан к местам захоронений - не более, как по двое людей и в защитных масках

Киевская область ввела дополнительные ограничительные меры на период выходных с целью предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Отмечается, что эпидемическая ситуация усложняется с каждым днем, а специалисты ожидают пик заболевания в области с 11 по 20 апреля, именно поэтому Киевская областная комиссия решила пойти на такие шаги:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 час. 00 мин. субботу 11 апреля 2020 года в 06 час. 00 мин.13 апреля 2020) и с 13 час. 00 мин. 18 апреля 2020 до 06 час. 00 минут 21 апреля 2020);

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

Усилить контроль выполнения ограничительных мероприятий в культовых сооружениях;

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более, как по два человека и в защитных масках.

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Кроме этого, комиссия приняла решение, что при выявлении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:

На 14 календарных дней вводить противоэпидемиологические ограничительные меры к таким субъектам ведения хозяйства;

Составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать исполнение;

Информировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение противоэпидемических правил и санитарного законодательства;

Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

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Напомним, что до Киевской области карантинный режим на период выходных усилили и на Волыни и на Закарпатье, где людям запретили выходить на улицу.