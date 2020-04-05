Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин: Братия сдала тест на коронавирус

Киево-Печерская лавра Фото из открытых источников

Богослужения будут проводиться в закрытом режиме с онлайн-трансляцией

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции - это продлится до официального окончания национального карантина.

Об этом сообщается на официальном сайте Киево-Печерской Лавры.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания карантина богослужения будут проходить в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что богослужение будут транслировать в онлайн-режиме, без участия прихожан и паломников.

Кроме этого, известно, что братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником, митрополитом Павлом, прошла лабораторное тестирование на коронавирус.

"Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским освидетельствованием прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - сообщается на сайте.

Результаты обследования будут известны в ближайшее время.

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К тому же, согласно санитарным требованиям, во всех помещениях Лавры была проведена обработка дезинфицирующими растворами.

Как сообщалось ранее, Кличко призвал провести службу на Пасху онлайн.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.