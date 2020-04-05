Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин: Братия сдала тест на коронавирус
Богослужения будут проводиться в закрытом режиме с онлайн-трансляцией
Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции - это продлится до официального окончания национального карантина.
Об этом сообщается на официальном сайте Киево-Печерской Лавры.
"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания карантина богослужения будут проходить в закрытом режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что богослужение будут транслировать в онлайн-режиме, без участия прихожан и паломников.
Кроме этого, известно, что братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником, митрополитом Павлом, прошла лабораторное тестирование на коронавирус.
"Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским освидетельствованием прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - сообщается на сайте.
Результаты обследования будут известны в ближайшее время.
К тому же, согласно санитарным требованиям, во всех помещениях Лавры была проведена обработка дезинфицирующими растворами.
Как сообщалось ранее, Кличко призвал провести службу на Пасху онлайн.
До этого президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.