Киев накрыла пылевая буря, горожан призывают оставаться дома

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В управлении экологии пояснили, что данное погодное явление обусловлено изменениями климата

Жителей столицы призвали не выходить из дома и закрыть окна из-за пылевой бури, которая накрыла город.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов.

Как утверждают экологи, данное погодное явление обусловлено изменениями климата, а именно бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

"Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер", - добавили они.

Также специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

К тому же, в Укргидрометцентре отметили, что ожидаются порывы ветра 17-22 м/сек.

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Ранее сообщалось, что в Минздраве рекомендовали не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне, которые сейчас удалось потушить.