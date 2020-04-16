Киев накрыла пылевая буря, горожан призывают оставаться дома
В управлении экологии пояснили, что данное погодное явление обусловлено изменениями климата
Жителей столицы призвали не выходить из дома и закрыть окна из-за пылевой бури, которая накрыла город.
Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов.
Как утверждают экологи, данное погодное явление обусловлено изменениями климата, а именно бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.
"Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер", - добавили они.
Также специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
К тому же, в Укргидрометцентре отметили, что ожидаются порывы ветра 17-22 м/сек.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рекомендовали не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне, которые сейчас удалось потушить.