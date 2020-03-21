Киев приостанавливает пассажирские перевозки с воскресенья, - Аваков
Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о приостановке работы всего общественного транспорта в Киеве с воскресенья, 22 марта.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Теперь пользоваться транспортом будут только сотрудники экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов, а также правоохранители и военные.
"Киев приостанавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек, продовольственных магазинов. С воскресенья", - рассказал Аваков.
Глава МВД сделал уточнение, что остальные граждане Украины должны выходить из дома только по острой необходимости.
"Остальные - не выходить из дома! Прошу вас! Посмотрите, что происходит в мире - давайте защитим себя максимально", - отметил он.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и сказал, что будет настаивать на введении "тотального карантина".