Киев приостанавливает пассажирские перевозки с воскресенья, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков Сергей Долженко/ТАСС

Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о приостановке работы всего общественного транспорта в Киеве с воскресенья, 22 марта.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Теперь пользоваться транспортом будут только сотрудники экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов, а также правоохранители и военные.

"Киев приостанавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек, продовольственных магазинов. С воскресенья", - рассказал Аваков.

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Глава МВД сделал уточнение, что остальные граждане Украины должны выходить из дома только по острой необходимости.

"Остальные - не выходить из дома! Прошу вас! Посмотрите, что происходит в мире - давайте защитим себя максимально", - отметил он.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и сказал, что будет настаивать на введении "тотального карантина".