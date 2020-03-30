Киднеппинг, грабеж, убийство: За что могут посадить радикала Стерненко после смены генпрокурора

Сергей Стерненко

Сергея Стерненка подозревают в умышленном убийстве, продаже наркотиков, похищение людей и "крышевании"

В Сети началась кампания по защите националиста Сергея Стерненко. Она идет уже несколько дней, а на днях за радикала, который в мае 2018 года зарезал человека в Одессе, вступилась экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. "Страна" разбиралась, почему возбудились сторонники праворадикала и чем вообще известен Сергей Стерненко.

Согласно сообщению, Ульяна Супрун, как оказывается, не исчезает из украинской политики, а крайне активно комментирует происходящие процессы. Выступая экспертом не только по медицине, которой управляла три года и довела до нынешнего состояния, но и вообще по всему.

В частности, она заявила, что Сергей Стерненко преследуют власти за его гражданскую позицию. И поэтому пытаются посадить за убийство, которое якобы было самообороной.

Что самое интересное, никаких новых движений по делу Стерненко пока нет. Его еще осенью по приказу экс-генпрокурора Рябошапки успешно "похоронили", забрав у полиции и передав СБУ.

Но генпрокурор сменился, и риторика сторонников Стерненко стала откровенно тревожной.

Убийство в Одессе и качели с "пидозрой"

Кампания по защите Стерненко касается уголовного дела об убийстве в Одессе жителя Черноморска Ивана Кузнецова.

Как известно, 24 мая 2018 года у бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко вышел с ним уличный конфликт. Кузнецов был с товарищем, а Стерненко - с ножом. После потасовки Иван Кузнецов и его приятель Александр Исайкул были ранены и бросились бежать. Однако Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте.

Сам праворадикал оказался с легкими резаными ранами. Он утверждал, что сначала удары от Исайкула и Кузнецова получил он, а потом отбивался в целях самообороны.

Полиция провела экспертизу поножовщины. И выяснила интересный факт: крови Стерненко на ноже было больше всего. Это могло значить только одно: он получил рану последним. А как это могло случиться, если раненый Исайкул к тому времени бежал, а Кузнецов был мертв?

Только одним способом: Стерненко, чтобы отвести подозрение в убийстве, после совершенного порезал себя сам.

То есть, по данным следствия, Стерненко действительно догнал Кузнецова и добил его. То есть, ни о какой самообороне в данном случае не было и речи - ни Кузнецов, ни Исайкул ему уже ничем не угрожали.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко это дело из Одессы затребовали в Киев. Там по распоряжению генерального прокурора Юрия Луценко следствие отобрали у МВД и передали в СБУ - под предлогом того, что есть некое дело о нападениях на активистов. Там это дело и заглохло.

Новости по теме: Лукаш рассказала о новых подробностях в деле Стерненко

То есть шло совершенно очевидное покрывательство Стерненко по линии генеральной прокуратуры и "конторы". Чьим помощником он, как мы покажем ниже, и состоял.

После победы Владимира Зеленского на выборах юрист Андрей Портнов смог оспорить в суде передачу дела Стерненко в СБУ. И оно вернулось в полицию. А МВД летом уже подготовило подозрение радикалу. В нем говорилось, что убийство он совершил умышленно.

Однако новый генпрокурор Руслан Рябошапка, близкий к западным посольствам, подозрение заблокировал и повторил кульбит Луценко - снова отправил дело пылиться в СБУ. Да еще и встретился со Стерненко в своем кабинете, чем явил к нему свое расположение. Для сравнения - маме убитого писателя Олеся Бузины Рябошапка в аудиенции отказал.

Но в марте этот генпрокурор был уволен, а его место заняла и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова. С момента своего назначения она никак не комментировала дело Стерненко. Хотя разбиралась в нем. Недавно у Венедиктовой произошла встреча с главой МВД Арсеном Аваковым, где обсуждались резонансные дела. В частности - убийство Ивана Кузнецова.

После чего сторонники Стерненко в один голос заговорили, что готовится реанимация его "пидозры".

Что говорят "стерненкоботы"

В день встречи Авакова и Венедиктовой начались настороженные посты.

"Это - официальное и доказанное политическое преследование, преступление против Сергея, то есть против обычного парня, который имел наглость говорить правду и выжить после трех покушений", - еще 25 марта написал Иван Оберемко.

На следующий день радикала поддержал адвокат националистов Маси Найем.

"Дело Сергея - это последняя баррикада до окончательного реванша. Поэтому прошу сознательных вчитаться что происходит. Осознать уровень политизированности этого дела. И действовать в рамках закона", - призвал он.

Скриншот публикации Facebook

"Я давно наблюдаю травлю Сергея Стерненко устами самых отпетых негодяев страны, и понимаю, кому выгодно его политическое преследование, склонение власти к сценарию явно мотивированных репрессий. Выгодно — только пророссийским силам, в Одессе, а теперь уже и всей Украине, никому он больше так поперек горла не встал, никому он, кроме них, не мешает", - написал в Facebook Айдер Муждабаев, который предлагал расстреливать избирателей Владимира Зеленского.

После этого Стерненко поблагодарил заступников и заявил, что "Аваков лично требует меня посадить за самозащиту".

Скриншот публикации Facebook

Развернуто вступилась за Стерненко, наконец, и экс-министр Ульяна Супрун.

По ее словам, после смены генпрокурора Сергею Стерненко собираются вручить подозрение. При этом она считает его борцом за справедливость, которого хотят оклеветать коррупционеры.

"Сергей Стерненко для меня является примером того поколения украинцев, которое сможет все расставить на свои места. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства. И очень важно не дать запугать их, забить их способность говорить правду, сделать их циниками.

Когда такие люди в своих родных городах или селах начинают называть вещи своим именами и активно не давать воровать кому вроде Труханова, они получают в ответ нападения, покушения на убийство, преследования органами полиции и прокуратуры, которые часто служат не гражданам, а местным феодалам", - написала Супрун.

Она утверждает, что после встречи в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова, дело против Стерненко будет активизировано.

Новости по теме: Потенциальный генпрокурор рассказала о наказании Порошенко и Стерненко

"Новая Генеральный прокурор активно ищет человека, который согласится выполнять ее указания по делам Сергея Стерненка, Екатерины Гандзюк, дел Майдана. Из-за отказа выполнять политически мотивированные указания в отставку уже подал заместитель генпрокурора Виктор Трепак" - заявила бывшая глава Минздрава.

Она резюмировала, что Стерненко представляет собой образ украинца, который не дает молча себя преследовать или убить.

Стоит отметить, что для Супрун Стерненко не чужой человек. Сожительница Стерненко Наталья Усатенко (год назад попавшая в скандал с угнанным автомобилем), является помощником Супрун.

Скриншот публикации Facebook

Если предыдущие посты прошли сравнительно незамеченными, то выступление Супрун возмутило многих в соцсетях.

"Медсестра с Майдана убийца украинской медицины Уляна Супрун поет дифирамбы убийце Стерненко. Как говорится, рыбак рыбака...

В это же время премьер-министр Денис Шмыгаль объявляет, что те, деньги, которые ранее собирались изъять у Минкультуры (на кино и немцев) и перенаправить на нужды медицины, все-таки оставят на кино.

После этих двух новостей можно стать убежденным конспирологом. Потому как праворадикалов в бедной Украине со времен переворота в 2014 году уж очень системно, методично и цинично опекают, берегут и прикрывают.

Очевидно, что их готовят на убой. Их руками и будут делать то самое грязное, что кто-то замышляет. Знать бы конечный замысел этих докторов Зло", - пишет экс-нардеп Елена Бондаренко.

Скриншот публикации Facebook

"Больная страна. Это когда убийца здравоохранения рассказывает какой хороший убийца человека", - считает журналист Макс Назаров.

Скриншот публикации Facebook

"Тут Супрун цитируют— что она думает о Сергее Стерненко и "поколіннях українців".

А у меня другой вопрос: почему она не стоит в Четвертой инфекционной больнице санитаркой, чтоб убедиться в проведенной реформе?

... и почему не ходит на допросы в ДБР по выводам счётной палаты. ( в НАБУ ей нельзя, там побратимы)", - интересуется телеведущая Наталья Влащенко.

Скриншот публикации Facebook

Почему такой ажиотаж вокруг Стерненко

Стерненко - фигура в Украине известная. Он входит в разношерстную когорту националистов, которые в последнее время спелись с "соросятами" - теми кругами, которые ориентируются на западные посольства и гранты.

Как уже рассказывала "Страна", дело Стерненко было в Генпрокуратуре на контроле у Виктора Трепака - чиновника из той же прозападной тусовки. Которого на днях освободили от должности - как раз после прихода Венедиктовой.

То есть действительно не исключено, что по Стерненко могут быть движения. А могут и не быть - учитывая, как осторожничает Зеленский с праворадикалами.

Впрочем, вряд ли президент здесь столкнется с единым фронтом националистов: тот же Нацкорпус обычно не выказывает поддержки "порохоботской" части ультраправых. Партия Билецкого, по слухам, курируется МВД, а Стерненко сотоварищи - давние друзья СБУ. То есть конкурирующей фирмы.

В общем при поддержке Авакова посадить Стерненко - задача вполне посильная. Тем более статья у него достаточно токсичная - умышленное убийство. Под нее тяжело будет собрать массовую поддержку. При том, что подозрение в данном случае выглядит вполне обосновано, а оправдания Стерненко о самообороне, как писалось выше, несостоятельны.

В то же время надо понимать, что радикальный "активизм" стал неотъемлемой частью украинской политики, и курируется он как заинтересованными лицами внутри страны, так и американцами. Ни те, ни другие не желают в лице Стерненко бросать тень на все созданное ими движение и допускать прецедент, что "наших можно трогать".

До сих пор в Украине персон, равнозначных Стерненко, могли судить, но не сажать. Чаще всего дела оканчивались управляемым развалом судебного процесса или следствия, хотя улик хватало с головой. Хрестоматийный случай - дело обвиняемых в убийстве Бузины, националистов С14 Медведько и Полищука.

Несмотря на то, что преступление давно раскрыто и направлено в суд, они не только не сидят, а и входят в общественные советы государственных ведомств, получая бюджетные деньги на свои проекты.

Поэтому сопротивление не то что посадке, а даже подозрению для одесского националиста будет нешуточным. И не факт, что даже вручив "пидозру", Стерненко смогут отправить под стражу.

Хотя шлейф криминальных историй за ним тянется огромный.

Чем еще "прославился" Стерненко

Убийство Кузнецова - не первая "уголовка" Стерненко.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Сергей Стерненко - это подозрение в причастности к торговле наркотиками.

Впервые Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков еще в 2013 году. То есть еще до Майдана и до того момента, когда он вошел в "Правый сектор" и стал известен как руководитель одесского филиала этой организации.

Согласно уголовному производству, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований под номером 1201716000000092 от 14.12.2017 года, Сергей Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

Также бывший соратник Стерненко, активист Дмитрий Рудой сообщил "Стране", что радикал в 2014 году, будучи руководителем "Правого сектора" в Одессе, занимался крышеванием баров и киосков.

Однако помимо подозрений в торговле наркотиками, в полиции лежат еще как минимум два заявления от пострадавших от Стерненко людей.

На этот раз речь идет уже о преступлениях более тяжких – похищениях людей, грабеже и вымогательстве. Интересно, что уголовным производствам по похищениям людей уже по три года, но они до сих пор пребывают в "замороженном" состоянии – видимо, по "политическим" мотивам.

Новости по теме: Венедиктова объяснила, почему забрала у Трепака дела Гандзюк и Стерненко

Согласно одному из заявлений, Сергей Стерненко с неким Русланом Д. похитил и пытал депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. После похищения депутата избивали дубинкой и пытали изощренными методами – например, давили пальцы Щербича плоскогубцами. Также, по словам потерпевшего, ему несколько раз стреляли из травматического пистолета в спину и ноги. При этом Щербич был связан по рукам и ногам.

По данным полиции, похитители во главе со Стерненко, держали Щербича в офисе "Правого сектора" – на улице Жуковского в Одессе. После запугиваний и избиений "активисты" выбросили депутата возле Суворовского суда Одессы.

О втором случае похищения и пыток группой активистов во главе с Сергеем Стерненко рассказал еще один одессит – Стас В. Его заявление тоже находится в полиции. Он утверждает, что его похитили и угрожали люди, среди которых был Стерненко - по наводке "Правого сектора" из Белой Церкви, которым Стас недавно продал машину. У него в итоге отобрали шесть тысяч долларов. Решить вопрос по закону не удалось.

В 2017 году Сергея Стерненко все-таки задержали и отправили в одесский следственный изолятор. На этот раз по подозрению в организации массовых беспорядков в Одесском городском саду, в ходе которых получили травмы несколько полицейских.

Однако его выпустили под залог. Причем внес его тогдашний губернатор Одесской области Максим Степанов, который сейчас является кандидатом на должность министра здравоохранения в правительстве Шмыгаля.

Номера зарегистрированных в полиции заявлений потерпевших от похищений и грабежа находятся в распоряжении редакции "Страны". К слову, потерпевшие до сих пор сомневаются, что их заявлениям дадут ход и дело дойдет до суда.

Кто помогает Стерненко?

"Страна" выяснила, кто помогает радикалу оставаться безнаказанным и чувствовать себя "неуязвимым".

Как рассказал нам высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ, Сергей Стерненко заинтересовал "контору" еще в 2014 году, после того, как молодой парень стал руководителем одесского филиала влиятельного тогда Правого Сектора.

До этого он был обычным студентом. Интересно, что до 2014 года Стерненко был реконструктором – появлялся в форме бойца РККА образца 1941 года. Во время Майдана 2014 года Стерненко съездил в Киев, заручился поддержкой киевлян и приехал в Одессу уже в качестве руководителя одесского ПС.

По словам сотрудника спецслужбы, его ведомство "установило контакт", а говоря простым языком, завербовало Сергея Стерненко еще летом 2015 года. К слову, вербовка руководителей и наиболее активных "бойцов" радикальных патриотических организаций происходила во всех городах Украины. Это была централизованная политика "конторы", которая поставила себе задачу контроля над радикальными организациями.

"Цель проекта – неформальное моральное и силовое давление на суды, полицию, таможню, политиков и оппозиционные партии. Подразумевались и другие задачи – давление при помощи ручных "патриотов" на бизнес, а также вмешательство и контроль над откровенно криминальными отраслями – игровым бизнесом, сбытом наркотиков, контрабандой, торговлей оружием, проституцией и нелегальной миграции. Радикалам отводилась роль исполнителей любых действий "конторы", которые не укладывались в рамки закона", - признался высокопоставленный сотрудник спецслужбы.

Установление СБУ контроля над радикалами в 2015 году совпало с "чисткой" рядов в патриотических организациях и расколом многих из них. Таким образом кукловоды из спецслужбы отсекали тех, кто имел, по их мнению, слишком "независимую" позицию. Или пытался работать на себя.

По информации источников Страны в СБУ, в Одессе радикалов, а в частности, одесский филиал ПС и лично Сергея Стерненко курировал сотрудник СБУ с говорящей фамилией Кащей. Работал Кащей Д.В. в управлении Т Одесского УСБУ и, по данным "Страны", в мае - после смены руководства "конторы" - ушел в отставку.

"Кащею Стерненко передали из Киева – инициатором кураторства над Стерненко был лично Павел Демчина. Под Стерненко и его команду был выделен немалый бюджет. Который тратился на аренду жилья для активистов, выдачу "суточных" на выездные акции устрашения", - утверждает источник "Страны" в СБУ.