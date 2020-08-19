Киберполиция поймала банду, которая через рынок криптовалют отмыла 42 миллиона долларов

МВД Украины

Злоумышленников удалось поймать благодаря сотрудничеству с биржей цифровых валют Binance

Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, злоумышленников, которые предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, разоблачили в июне этого года. Правоохранители установили, что три человека в течение двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов.

Как отмечается, за содеянное фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас досудебное расследование по этому делу продолжается.

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Кроме этого, в полиции пояснили, что разоблачить группировку удалось благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance, специалисты которой используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

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Напомним, недавно правоохранители задержали трех администраторов, которые организовали в Одессе финансовую пирамиду на восемь миллионов гривен, предлагавшую финансировать деньги в "перспективную" компанию.