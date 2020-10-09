Киберполиция накрыла группу хакеров, распространявших "вирусное" программное обеспечение

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Таким образом злоумышленники выманивали у людей деньги

Работники киберполиции разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, злоумышленники распространяли "вирус" и получали логины и пароли к различным системам интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков граждан. Обнаружено более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей Интернета.

По оперативной информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые сейчас находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме.

"Злоумышленники получали логины и пароли от вебсервисов, которые сохранены в настройках браузера. Обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и тому подобное. После чего, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги с электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

"Во время предварительного осмотра техники было обнаружено вредоносное программное обеспечение, отделены сервера, около 100 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, социальных сетей пользователей украинского и международного сегмента сети Интернет, - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения-содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Хакеры атаковали сайт Нацполиции и распространили фейки. Правоохранители зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции.