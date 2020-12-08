Керченский инцидент: Суд разрешил задержать российского вице-адмирала

Геннадий Медведев Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

"На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

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Напомним, 25 ноября 2018 года катера пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". При этом были ранены шестеро украинских моряков.