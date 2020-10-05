Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: Командование Воздушных сил начало виртуальные бои против телеканала ZIK и главы Харьковской ОГА Алексея Кучера

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области ГСЧС

Командованию Воздушных сил не понравился сюжет телеканала ZIK, где отец погибшего парня рассказывал о состоянии самолетов

После трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области, командование Воздушных сил своими заявлениями ворвалось в виртуальные бои в соцсетях против телеканала ZIK и главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK.

Как отметили ведущие, сначала "ударили" по главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру. Обвинили, что он манипулирует фактами. В частности тем, что накануне катастрофы в небе было два самолета. И первым сел тот, где находился сын командующего воздушных сил Сергея Дроздова. Сам Дроздов подтвердил информацию о сыне на борту другого самолета.

Кучер заявил, что трагедия могла случиться именно из-за нарушения последовательности посадки самолетов.

В пять часов следующего утра в социальной сети Facebook командования Воздушных сил появилось сообщение, где слова главы Харьковской ОГА назвали позорными и лживыми. Самого же Кучера назвали учителем физкультуры, прокурором, помощником судьи и одиозной фигурой без морали. Более того, это официальное заявление командования Воздушных сил Украины.

"Наверное, больше ста комментариев и более трехсот "перепостов" записи о губернаторе Кучере побудили пресс-службу командования к другому доблестному поступку. На этот раз они обвинили журналистов телеканала ZIK в некомпетентности и информационном "вбросе". Очень не понравился сюжет, где отец погибшего парня рассказывал о состоянии самолетов и ситуации в воздушных силах", - отметили журналисты.

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Вот только, как отмечается, командование забыло указать в своем сообщении, что они так и не ответили на информационные запросы телеканала. А их было немало.

"Комментируя ситуацию с Ан-26, командующий воздушных сил заявил, что самолеты в США еще старше наших. И летают. В самом деле, хотя бы в чем-то наши генералы победили американцев. А может лучше было бы заняться обеспечением военных, чем устраивать виртуальные бои в соцсетях. Может не нужно врываться в информационное пространство с сомнительными комментариями, а увеличивать время налета наших пилотов.

Если же так хочется виртуальных побед в соцсетях, то лучше было бы дать достойный ответ Минобороны Британии, которое заявило, что учения в Украине – это на самом деле задний двор России. Но по этому поводу не было ни одного сообщения. Только фото американских ядерных бомбардировщиков в небе над Украиной", - резюмировали ведущие.

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Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

По данным ГБР, проверяют несколько версий трагедии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственны за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.