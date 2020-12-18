Катастрофа АН-26: Нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам, так и на стадии осуществления полетов, –ГБР

Телеканал ZIK

В ГБР еще не установили исключительно всех лиц, причастных к катастрофе самолета АН-26 под Чугуевом

Экспертизами было установлено, что нарушения, которые привели к гибели военнослужащих в авиакатастрофе АН-26 возле Чугуева, имели системный характер и были допущены как на стадии подготовки к полетам, на стадии осуществления полета, правил эксплуатации летательного аппарата так и на стадии, когда уже произошла кризисная ситуация.

Об этом во время брифинга ГБР о результатах работы по падению самолета АН-26, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель руководителя Специализированной военной прокуратуры в оборонной сфере Сергей Личик.

По словам Сергея Личика, в ГБР еще не установили исключительно всех лиц, причастных к катастрофе самолета АН-26 под Чугуевом. По результатам экспертизы предоставлена информация о возможных нарушениях и других лиц.

Он также отметил, что по результатам многочисленных экспертиз нарушения правил полетов, их подготовки, а также эксплуатации летательных аппаратов имели системный характер.

"Эти нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам, поскольку на борт самолета были допущены лица, которые вообще там не должны быть, как на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением как правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета, так и на стадии, когда уже произошла кризисная ситуация, когда руководством полетов не были приняты адекватные меры для того, чтобы избежать этой катастрофы. Цепь этих событий, цепь халатности и отдельных сознательных нарушений правил полетов в итоге привели, согласно заключению экспертизы, к катастрофе самолета и гибели военнослужащих", – заявил Сергей Личик.

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Как сообщали, командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову объявили подозрение в деле крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Дроздова подозревают в халатности, а командира воинской части и руководителя полетов военной части – в нарушении правил полетов.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.