Катастрофа Ан-26: Главу Военного университета отстранили от должности

Александр Туринский Фото из открытых источников

Приказ об отстранении был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном

Генерал-майор Александр Туринский был отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба из-за катастрофы Ан-26 в Чугуеве. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По его словам, Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы военного самолета, на борту которого находились курсанты и офицеры университета.

Приказ об отстранении был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.