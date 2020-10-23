Катастрофа Ан-26: Главу Военного университета отстранили от должности
Приказ об отстранении был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном
Генерал-майор Александр Туринский был отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба из-за катастрофы Ан-26 в Чугуеве. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.
По его словам, Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы военного самолета, на борту которого находились курсанты и офицеры университета.
Приказ об отстранении был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном.
Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.
В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.