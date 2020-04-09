Карантинный режим: На Прикарпатье могут ввести комендантский час на выходные
Такой шаг объясняют необходимостью "разорвать цепь заражения людей"
В Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях могут ввести комендантский час на выходные и запретить выходить из дому.
Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, в целом карантинные мероприятия продлят до начала мая.
"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал мне, что карантин будет продлен до начала мая. Впрочем, он не назвал ни одной точной даты – только "начало мая". Кроме того, три западные области – Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая – могут ввести чрезвычайные меры", - отметил Марцинкив.
Также он предполагает, что введение комендантского часа может начаться уже с этих выходных.
Подобный шаг хотят ввести для того, чтобы разорвать цепь заражения людей.
Напомним, ранее стало известно, что Черновицкая область ввела особый режим на въезд и выезд из-за пандемии.
Тем временем в Тернопольской области COVID-19 заболели 44 медика.