Карантинный режим: На Прикарпатье могут ввести комендантский час на выходные

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Такой шаг объясняют необходимостью "разорвать цепь заражения людей"

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях могут ввести комендантский час на выходные и запретить выходить из дому.

Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, в целом карантинные мероприятия продлят до начала мая.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал мне, что карантин будет продлен до начала мая. Впрочем, он не назвал ни одной точной даты – только "начало мая". Кроме того, три западные области – Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая – могут ввести чрезвычайные меры", - отметил Марцинкив.

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Также он предполагает, что введение комендантского часа может начаться уже с этих выходных.

Подобный шаг хотят ввести для того, чтобы разорвать цепь заражения людей.

Напомним, ранее стало известно, что Черновицкая область ввела особый режим на въезд и выезд из-за пандемии.

Тем временем в Тернопольской области COVID-19 заболели 44 медика.